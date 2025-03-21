Агрохолдинг «СТЕПЬ» заключил соглашение с Кубанским государственным аграрным университетом

Агрохолдинг «СТЕПЬ» и один из крупнейших аграрных вузов России – Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (КубГАУ) подписали соглашение о сотрудничестве.

В планах у партнеров – совместная научная деятельность и информационная работа, направленная на привлечение молодых специалистов в отрасль. Проект включает дорожную карту с множеством тематических мероприятий. В попечительский совет КубГАУ войдет исполнительный директор по растениеводству Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Ширай.

Наиболее талантливые, успешные и инициативные студенты будут получать стипендию от Агрохолдинга «СТЕПЬ». Суммы будут дифференцированными и зависеть от учебной успеваемости, но минимальный уровень составит 15 тысяч рублей. Дорожная карта партнеров предусматривает также серию экскурсий для молодых людей на предприятия Агрохолдинга. Также компания планирует организацию регулярных тематических сессий, где учащихся познакомят с устройством агробизнеса, рабочими и экономическими циклами сельхозпредприятия с практической точки зрения.

Благодаря новому сотрудничеству у молодых специалистов появится больше карьерных ресурсов в агропромышленной отрасли. Ключевое направление проекта – предоставление студентам расширенных возможностей проходить круглогодичную практику на предприятиях Агрохолдинга. Кроме того, специалисты «СТЕПИ» и университета планируют совместные научные проекты в агросфере.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» развивает работу с молодежью уже несколько лет, компания существенно расширила собственную программу стажировок, количество заявок на которые в прошлом году выросло в 3 раза по сравнению с 2023 годом. Агрохолдинг регулярно инвестирует в инфраструктуру для студентов, кампусы, зоны отдыха и досуга, а также расширяет сотрудничество с образовательными учреждениями. По статистике треть студентов после прохождения стажировки трудоустраивается в компанию.

Привлечение молодых кадров в сельское хозяйство является критически важным для развития отрасли. Министр сельского хозяйства Оксана Лут неоднократно подчеркивала, что основной вопрос, который стоит перед АПК — кадровый. Для этого необходимо выстраивать системное взаимодействие между профильными школами, СПО, вузами и работодателями на всех этапах — от школьной скамьи до предприятий АПК.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Современному агробизнесу очень важно постоянно быть в контакте с молодежью, чтобы привлекать их таланты и энтузиазм в отрасль. Нужно искать новые площадки и форматы взаимодействия, работать с вузами, школами, делать тематические проекты и мероприятия. Соглашение о сотрудничестве с КубГАУ, одним из крупнейших аграрных вузов страны, – шаг для нас долгожданный и логичный. Уверен, что впереди у нас много совместных проектов».