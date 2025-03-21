Свыше половины жителей Краснодара не будут заниматься спортом без друзей

На желание заниматься спортом больше всего влияют близкие, в топ-3 мотивационных факторов входят желание порвать с сидячим образом жизни (29%), а каждый шестой считает необходимым поддерживать форму, об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Фото: ru.freepik.com

Более половины опрошенных предпочитают хвастаться успехами в спорте. Большинство (43%) публикуют фото и видео в соцсетях, тогда как остальные предпочитают хвалиться лично в беседах с друзьями.

Краснодарцы поделились видами спорта, которыми хотели бы заняться в ближайшее время. Чаще всего респонденты выбирали большой теннис (26%), футбол (25%) и единоборства (17%). В данный момент наиболее популярными видами спорта, которыми занимаются респонденты, стали футбол (50%), кроссфит (33%) и силовые тренировки (17%).

Респонденты заявили, что при подборе тренировок наиболее важным критерием для них стала близость занятий к дому (58%), стоимость услуг (16%) и увлекательность тренировок (8%). Жители Краснодара заявляют, что чаще всего тратят на занятия ежемесячно от 3 до 6 тысяч рублей (58%). Еще 36% отмечают, что тренировки обходятся им в сумму от 6 до 9 тысяч рублей.

Интересно, что чаще всего краснодарцы ходят на тренировки два-три раза в неделю (59%), еще у трети есть возможность заниматься раз в неделю, у 9% еще меньше – два-три раза в квартал.