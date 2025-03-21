В Ростовскую области привлекают кадры из пяти регионов России

Правительство Ростовской области заключило соглашения с пятью трудоизбыточными регионами России о привлечении кадров для работы на ее территории, сообщила пресс-служба областного управления службы занятости населения (СЗН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, эта мера призвана снизить кадровый дефицит в области. В настоящее время договоренности действуют с Алтаем, Дагестаном, Северной Осетией, Ингушетией и Калмыкией. К примеру, для одного из муниципальных автотранспортных предприятий были привлечены водители из Республики Алтай.

По словам начальника отдела трудоустройства и специальных программ занятости областного управления службы занятости населения Анны Левенец, в рамках межрегионального сотрудничества именно служба занятости выступает ключевым связующим звеном.

«Условия и преференции для привлекаемых из других регионов кандидатов, предприятия определяют самостоятельно. Например, предоставление жилья, компенсация за арендную плату, санаторное лечение, путевки в детский сад и так далее»,— рассказали в СЗН.

Предприятия информируют о готовности рассматривать кандидатов из других субъектов, далее составляется заявка в регионы, затем, проводится открытый отбор.

Валентина Любашенко