Пенсионерка пойдет под суд за массовое ДТП в Саратове

Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о ДТП, в котором женщина получила тяжелые травмы (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении 70-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожная авария произошла около 11:00 30 августа минувшего года в районе дома № 12 по ул. Сетевой. Там пенсионерка на автомобиле «Шевроле Авео» сзади протаранила остановившуюся на красный сигнал светофора машину «Лада Приора». Последняя от удара сместилась и врезалась в стоявший впереди BMW.

В ДТП получила тяжелые травмы 43-летняя пассажирка «Приоры». Водитель «Шевроле Авео» полностью признала вину.

Павел Фролов