Мэр Сочи: спорткомплекс на 500 мест откроется весной

Спортивный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м, построенный в Сочи для подготовки воспитанников спортивной школы олимпийского резерва, планируют открыть весной 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проходит тестовую эксплуатацию новый спортивный комплекс, расположенный в переулке Строительном. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 уже приступили к тренировкам по батутному спорту и единоборствам.

«Объект проходит лицензирование. В процессе тестовой эксплуатации прислушиваемся к мнениям спортсменов и их тренеров. В будущей кузнице чемпионов должно быть все функционально, безопасно и удобно. Подготовку к открытию комплекса планируется завершить этой весной. Здесь будут заниматься спортом около 500 наших юных сочинцев»,— сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Площадь сооружения составляет 1,5 тыс. кв. м. В здании оборудованы раздевалки с душевыми, тренерская, комната персонала, гардеробная и медицинский кабинет. Строительство объекта осуществлено при поддержке федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Мария Удовик