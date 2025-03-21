Банку «Кубань Кредит» выделены лимиты «зонтичных» поручительств через Корпорацию МСП

Банк «Кубань Кредит» вошел в число 15 региональных банков, получивших от Корпорации МСП лимиты «зонтичных» поручительств. Данная мера направлена на усиление финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита, что позволяет предпринимателям получать финансирование даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Максимальная сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей. Этот механизм реализуется с 2021 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Объем лимитов, выделенных Банку «Кубань Кредит», на 66,7% превышает показатели прошлого года, — отметила заместитель председателя правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак. — Это расширяет наши возможности по оказанию финансовой поддержки предпринимателям и компаниям юга России, которые ранее не могли получить кредит из-за недостаточности залоговой базы. Отдельно отмечу, что направление документов в Корпорацию МСП для получения поручительства не требуется, оно встроено в кредитный процесс банков и бесплатно для предпринимателя.

Новые лимиты позволят банку активнее участвовать в развитии малого и среднего бизнеса, способствуя росту экономики регионов ЮФО и СКФО.

Подробная информация - на сайте.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

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