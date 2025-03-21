Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за аномально теплой погоды

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за установление аномально теплой погоды на территории региона. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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«По информации Иркутского гидрометцентра, температуры превышают средние многолетние значения на 8-12 градусов. Произошло опережение климатического графика почти на месяц»,— говорится в сообщении.

На улицах города муниципальные службы проводят откачку воды, пропаривание русел рек, прочистку водоотводных канав.

Ранее режим повышенной готовности был установлен в Тайшете (Иркутская область), где произошло подтопление частных жилых домов. Как писал «Ъ-Сибирь», в связи с резким потеплением в Минусинске Красноярского края власти также ввели соответствующий режим. По угрозой затопления находились 120 жилых зданий, были эвакуированы 22 человека.

Александра Стрелкова