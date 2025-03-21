Белгородец получил 12 лет за призывы к свержению власти в России

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в участии в террористической организации и публичных призывах к деятельности против государства и к терроризму (ст. 205.5, ст. 280.4, ст. 205.2 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, ему назначено 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. руб.

Как установлено в суде, житель Белгорода установил связи с представителями организации, признанной в РФ террористической, и вступил в нее. В дальнейшем он использовал информационно-телекоммуникационные сети для продвижения материалов террористического характера, в том числе призывающих к свержению конституционного строя России. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Имя осужденного в сообщении ФСБ не раскрывается. Известно, что он родился в 1987 году. Приговор вынесли в феврале. Сейчас осужденный его обжалует.

Сергей Толмачев