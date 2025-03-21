В Челябинской области начинается дорожно-строительный сезон

Новый дорожный сезон стартовал в Челябинской области. Запущены в работу асфальтобетонные заводы по производству горячих смесей для ремонта федеральных трасс, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”».

Ранее руководство учреждения сообщало о планах реконструировать и отремонтировать более 200 км федеральных магистралей в 2025-2026 годах. Так, на трассе М5 «Урал» будет реконструировано почти 45 км дороги, капитально отремонтировано 86 км, обновлены слои износа на 14,4 км. Более 32 км отремонтируют на трассе Челябинск — Екатеринбург, 22 км — на А-310, почти 14 км — на «Иртыше». До 2026 года четырехполосными должны стать еще 73,2 км автодорог. Сегодня из 615,5 км федеральных трасс в Челябинской области четырехполосные — 286 км.