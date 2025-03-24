Газовая промышленность занимает ключевое место в мировой экономике, и ее развитие зависит от эффективной монетизации газа. Сегодня одной из важнейших задач российской экономики является развитие газохимии третьего и четвертого переделов, поскольку простое производство метанола и аммиака столкнулось с ограничениями рыночных перспектив. Высокая газохимия, по оценкам экспертов, позволит в 20 раз увеличить монетизацию газа на внутреннем рынке. Одним из самых эффективных способов монетизации природного газа является производство минеральных удобрений.

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В связи с этим Президент Российской Федерации подписал указ о развитии агропромышленного комплекса и отрасли минеральных удобрений до 2030 года. Конференция «Азот. Минеральные удобрения 2025» соберет производителей удобрений, поставщиков технологий и оборудования, а также представителей власти для обсуждения устойчивого развития отрасли.

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На конференции будут рассмотрены ключевые темы, включая реализацию инвестиционных проектов, модернизацию мощностей и анализ рынка минеральных удобрений. Специалисты представят новые технологии и разработки в области газохимии, а также обсудят вопросы по производству и импортозамещению оборудования.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству с поставщиками из дружественных стран, таких как Индия и Китай, для обеспечения поставок необходимого оборудования и технологий. НИИК, как ведущая инжиниринговая компания, представит свои достижения и проекты в области.

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Впервые на конференции будет обсуждаться тема кадровых ресурсов, что подчеркивает важность человеческого капитала для конкурентоспособности отрасли. Представители ведущих профильных ВУЗов страны и компаний поделятся опытом и программами адаптации молодых сотрудников.

Конференция станет площадкой для встреч и переговоров, способствующих заключению новых контрактов и реализации масштабных проектов в азотной промышленности России.

АО НИИК