В 2026 году на Кубани введут завод бурового оборудования

Производственно-складской комплекс для геотехнической отрасли, который строит ООО «Ишебек Титан» в Динском районе Краснодарского края, планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. В региональном минпроме сообщили, что первый производственный комплекс уже построен и проходит процедуру ввода, параллельно ведется строительство второй очереди, пишет РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект предусматривает выпуск буроинъекционных штанг для анкеров TITAN, буровой техники, систем инженерной защиты, востребованных в дорожном и горном строительстве, а также решений для предотвращения камнепадов.

Соглашение о строительстве было подписано на «Иннопроме» в 2021 году, изначально завершить работы планировали к 2024 году. Инвестиции остаются на прежнем уровне — 550 млн руб.

По данным СПАРК, компания «Ишебек Титан» зарегистрирована в Краснодаре в 2014 году. Основной профиль — оптовая торговля строительными материалами. Гендиректор — Алексей Кливер. В 2023 году чистая прибыль компании составила 185,4 млн руб., выручка — 505,6 млн руб.

Вячеслав Рыжков