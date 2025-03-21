«Россети Тюмень» направили 6 млн на повышение надежности электроснабжения Восточно-Сургутского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи «Ленинская – Восточно-Сургутская» и «Ленинская – Широковская» в ХМАО-Югре. Объекты обеспечивают электроэнергией инфраструктуру Восточно-Сургутского нефтяного месторождения, которое разрабатывает «Роснефть». Стоимость работ превысила 6 млн рублей.



В ходе капремонта энергетики перестановили две 30-тиметровые опор ЛЭП на новые фундаменты из восьми бетонных свай, погруженных в грунт на глубину около 12 метров. Помимо этого, специалисты заменили 96 изоляторов и линейную арматуру, а также установили птицезащитные устройства. Для проведения технических мероприятий на энергообъектах в труднодоступной болотистой местности сотрудники компании построили автозимник протяженностью 500 метров. Во время работ электричество подавалось потребителям по временной схеме.

Мероприятия на линиях электропередачи «Ленинская – Восточно-Сургутская» и «Ленинская – Широковская» повысили надежность электроснабжения месторождения углеводородов в регионе, в котором в январе 2025 года была добыта 13-миллиардная тонна нефти.

АО «Россети Тюмень»