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В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

В Авиастроительном районе Казани на улице Девятаева, 15а, приостановлено движение трамваев из-за ДТП, которое произошло на трамвайных путях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Приостановка движения затронула трамваи под номерами 1 и 2.

«На месте работают сотрудники ГАИ. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

UPD: Движение восстановлено.

Артём Дергунов

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