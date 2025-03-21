В Авиастроительном районе Казани на улице Девятаева, 15а, приостановлено движение трамваев из-за ДТП, которое произошло на трамвайных путях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

Фото: МУП «Метроэлектротранс» В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Приостановка движения затронула трамваи под номерами 1 и 2.

«На месте работают сотрудники ГАИ. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

UPD: Движение восстановлено.

Артём Дергунов