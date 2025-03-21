В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев
В Авиастроительном районе Казани на улице Девятаева, 15а, приостановлено движение трамваев из-за ДТП, которое произошло на трамвайных путях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В Казани на улице Девятаева из-за ДТП приостановлено движение трамваев
Фото: МУП «Метроэлектротранс»
Приостановка движения затронула трамваи под номерами 1 и 2.
«На месте работают сотрудники ГАИ. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.
UPD: Движение восстановлено.