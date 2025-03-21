В Еманжелинске объявлен карантин по бешенству

Очередное заболевшее бешенством животное обнаружено в Челябинской области. Карантин введен в Еманжелинске. Соответствующее распоряжение 20 марта подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Иван Куцевляк. Документ опубликован на портале правовой информации.

Больное животное выявили в частном доме на улице Лунчарского. Карантин действует в радиусе 800 м от здания. На этой территории запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводит ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней после смерти зараженного животного.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», за февраль-март текущего года карантин по бешенству был объявлен в Траткорозаводском и Курчатовском районах Челябинска, а также в селе Чесма и Троицке Челябинской области. Во всех случаях заболевание нашли у домашних животных.