За неделю в многоквартирных домах в Казани и Альметьевске произошло 5 происшествий, связанных с нарушением безопасности жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В домах Казани и Альметьевска за неделю произошло 5 бытовых происшествий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В домах Казани и Альметьевска за неделю произошло 5 бытовых происшествий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Альметьевске в доме на улице Мусы Джалиля госпитализировали женщину и мужчину с подозрением на отравление угарным газом. Причиной инцидента стало отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, вызванное включением электрического вентилятора в ванной комнате.

В Казани в домах на улицах Карбышева, Чехова и Чкалова на этой неделе также устранили негерметичность газопроводов.

В доме на улице Годовикова в Казани пропал газ. Как оказалось, его отключали по просьбе управляющей компании Авиастроительного района для обследования дымохода и вентканала. Газоснабжение было восстановлено после проверки.

Дарья Сайфиева