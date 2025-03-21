В Челябинске в два раза выросло число проданных квартир в новостройках

В Челябинске в феврале было заключено 325 договоров долевого участия для покупки квартиры на первичном рынке жилья. Это на 103,1% больше, чем в январе, и на 107% — в феврале 2024 года. Среди мегаполисов по данному показателю город занимает первое место, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Объем проданного жилья в новостройках Челябинска составил более 13 тысяч кв. м, а средняя площадь квартиры — 42,4 кв. м. При этом вырос и объем нового строительства. В феврале в городе сдали 22 тыс. кв. м.

Значительнее всего за год количество заключенных договоров долевого участия, помимо Челябинска, выросло в Москве (+63%), Казани (+54,6%), Ростове-на-Дону (+52,6%) и Нижнем Новгороде (+48,6%).

Виталина Ярховска