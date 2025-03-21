В Невинномысске новый логистический комплекс обеспечит работой тысячу человек

В Невинномысске открыли логистический комплекс, который создаст тысячу новых рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

«Создание в крае торгово-логистического хаба входило в реализацию одного из пяти прорывных проектов региона на период до 2030 года»,— заявил он.

Комплекс включает 92 тыс. кв. м складских площадей и уже начал привлекать работников. Владимир Владимиров отметил, что это позволит краевым товаропроизводителям расширить рынки сбыта и сделать современные сервисы более доступными для жителей региона.

Глава Ставрополья подчеркнул, что новый логистический комплекс также повысит привлекательность региона для инвесторов.

Николай Аксенов