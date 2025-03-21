За январь и февраль бюджет Прикамья безвозмездно получил почти 8,3 млрд рублей

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении бюджета за первые два месяца текущего года. Как следует из сообщения, по доходам относительно годового он выполнен на 12,7%, это выше аналогичного показателя 2023 года на 7,2%. Общая сумма доходов составила более 30,09 млрд руб. Основной объем доходов, свыше 16,17 млрд руб., пришелся на налоговые поступления. Речь идет о налоге на прибыль организаций (8,956 млрд руб.) и НДФЛ (7,221 млрд руб.), еще 2,618 млрд руб. региону принесли поступления от налогов на имущество. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 2,879 млрд руб. Почти 8,3 млрд руб. Прикамье получило в качестве безвозмездных поступлений, из них 3,745 млрд руб. - поступления из федерального бюджета. По последнему показателю рост в сравнении с двумя месяцами 2023 года составил 46,4%%.

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Расходы бюджета за два месяца составили 37,699 млрд руб., к плану годовых расходов этот показатель составляет 12,8% и превышает аналогичный период 2024 года на 49%. Дефицит бюджета за два месяца текущего года составляет более 7,6 млрд руб.