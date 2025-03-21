В Сочи проведут тренинг по спасению дельфинов

В воскресенье, 23 марта 2025 года, научно-экологический центр «Дельфа» организует практические тренинги по спасению дельфинов в Сочи, Анапе и Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Обучающие занятия продолжительностью 2,5 часа начнутся в 11:00. Их проведут специалисты центра и опытные добровольцы. Накануне, 22 марта в 19:00, состоится онлайн-лекция с теоретической частью, содержащей информацию о биологии, анатомии, поведении и заболеваниях китообразных, а также правилах оказания первой помощи.

«Спасение диких китообразных требует значительных физических и моральных усилий. Выброшенному на берег больному животному необходимы круглосуточный уход, ветеринарная помощь и поддержание двигательной активности даже при полной неподвижности»,— сообщили в администрации Новороссийска.

Организаторы отмечают актуальность тренингов в связи с началом сезона выбросов морских млекопитающих на побережье Кубани. Для участия в мероприятиях требуется предварительная регистрация.

Мария Удовик