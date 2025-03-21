Владимир Путин поздравил лидеров СНГ и Ирана с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров шести республик СНГ с праздником Навруз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлениях президент выразил уверенность, что стратегическое партнерство между странами будет и дальше развиваться на благо «дружественных народов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств»,— говорится в сообщении Кремля.

Поздравления получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Также Владимир Путин поздравил власти Ирана. «Сердечные поздравления по случаю Навруза были также направлены верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану»,— указано в релизе.

Навруз — тюркский праздник, знаменующий начало весны и нового года. В переводе с фарси означает «новый день». Как государственный праздник Навруз отмечается 21 марта в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане.