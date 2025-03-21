В Татарстане задержали водителя автомобиля, насмерть сбившего человека

В Ютазинском районе Татарстана 19 марта произошло ДТП, в результате которого погиб 35-летний мужчина. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако позже был задержан. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Пешеход нарушил правила дорожного движения, находясь на проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В ходе осмотра места ДТП были найдены фрагменты кузова, предположительно принадлежавшие автомобилю марки «ГАЗ». С помощью данных с систем автоматической фиксации нарушений ПДД и проведенных оперативно-разыскных мероприятий удалось выявить предполагаемый автомобиль.

Водитель был задержан и доставлен в полицию. Обстоятельства инцидента продолжают уточняться.

Артём Дергунов