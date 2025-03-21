В Пензе пойдет под суд 33-летний адвокат за покушение на мошенничество

Первомайский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 33-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант сказал отбывающему наказание в местах лишения свободы мужчине, что добьется замены наказания на более мягкое. За это он попросил 1,5 млн руб. для работников прокуратуры и суда. Эту сумму адвокат собирался оставить себе.

После этого клиент обратился к сотрудникам регионального УФСБ России. Правоохранители задержали адвоката во время передачи 500 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов