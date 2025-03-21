В Перми для строительства жилья и аквапарка в Камской долине установили границы КРТ

Краевое минимущества вынесло на сегодняшнее заседание комиссии по землепользованию и застройке вопрос об установлении границ зоны комплексного развития в Камской долине. Директор «Института территориального планирования» Елена Ермолина подчеркнула, что проект реновации микрорайона Камская долина недавно рассматривался на заседании регионального градсовета и был принят. Комплексным развитием территории (КРТ) займется кировский девелопер «Железно», который возведет там порядка 330 тыс. кв. м жилья, социальные, транспортные и прочие объекты, а также аквапарк и парк аттракционов.

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Жилые дома в новом районе будут среднеэтажными в 3,4, 6 и 7 этажей, кирпичными. Планируется возведение высотных доминант, урбан-вилл. Также группа «Железно» построит школу на ул. Маршала Жукова, внутриквартальные проезды и улицы, один детский сад (и выделит участок для возведения второго) и прочее. Договор КРТ рассчитан на 15 лет.

У членов комиссии по ПЗЗ возникли вопросы по докладу о комплексном развитии Камской долины. Депутат гордумы, технический директор ПЗСП Михаил Черепанов обратил внимание, что с появлением нового жилого района и аквапарка количество транспорта в Камской долине значительно возрастет. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова отвечала ему, что уже сейчас минтранс Пермского края работает над решением этой проблемы. «Там еще планируется два транспортно-пересадочных узла», - сказала министр.

Депутат гордумы, гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный поинтересовался сроками строительства аквапарка. Госпожа Ведерникова и представитель «Железно» Артем Елесин отвечали, что возведение аквапарка «привязано» к этапам строительства всего микрорайона. В частности, водный развлекательный объект предполагается построить в 2027-2028 годах.

После короткого обсуждения члены комиссии проголосовали за одобрение проекта.

Минувшим летом компания «Железно» выиграла на торгах право комплексного развития микрорайона Камская долина и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми.