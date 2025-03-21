22% женщин в Ижевске задают вопрос о планах завести детей при трудоустройстве

22% женщин при трудоустройстве в Ижевске задают вопрос о планах завести детей. Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство представительниц прекрасного пола — 70% — не сталкиваются с подобными ситуациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Женщинам в возрасте до 35 лет работодатели чаще задают вопросы о планах на ребенка — 28%. Среди женщин от 35 до 45 лет таких только 17%. Также женщинам с высшим образованием задают подобный вопрос чаще, чем со средним профессиональным.

Респондентов с доходом свыше 100 тыс. руб. спрашивают о детях чаще, чем тех, чей заработок меньше (27% и 16% соответственно).