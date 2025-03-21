В Самаре должностное лицо СВГК оштрафовано за несоблюдение сроков подключения газа

Самарское УФАС оштрафовало руководителя Центра технологического присоединения и строительства ООО «СВГК» за административное правонарушение, сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка проводилась по заявлению гражданина, который пожаловался на задержку выполнения договора о подключении его жилого дома к газу. Срок истек 13 мая 2024 года, но подключение так и не было выполнено.

Руководитель центра был привлечен к ответственности за несоблюдение сроков.

«Выяснилось, что это не первое правонарушение с его стороны, что указывает на систематические проблемы в работе компании»,— отметили в УФАС.

Сумма выписанного штрафа составила 40 тыс. руб.

Алексей Алексеев