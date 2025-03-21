Суд заочно арестовал уроженку Уфы за распространение фейков о ВС РФ

Октябрьский райсуд Уфы заочно арестовал 28-летнюю уроженку города, обвиняемую в двух эпизодах распространения фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц с момента задержания. Решение вынесено по ходатайству следователя, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», фамилия обвиняемой — Кичигина. Ее объявили в международный розыск.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела опубликовала фейки в своем Telegram-канале и в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венера Хисамова