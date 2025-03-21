В Челябинске на праздничные фейерверки потратят почти 7 млн рублей

Управление культуры администрации Челябинска объявило аукцион на проведение праздничных салютов. Начальная стоимость контракта составляет 6,9 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, фейерверки нужно организовать на набережной реки Миасс 1 и 9 мая (День труда и День Победы в Великой Отечественной войне), а также 30 сентября (День присоединения ДНР и ЛНР к России). Запуск салюта в эти дни запланирован на 22:00. Фейерверки продлятся 10, 15 и 12 минут соответственно. Подрядчику после завершения фейерверка также нужно будет очистить участок, с которого производился запуск. Исполнителя работ определят 10 апреля.

Кроме того, администрация Челябинска также объявила аукцион на музыкальное сопровождение салютов 9 мая и 30 сентября. Работы оценены в 1,3 млн руб. Подрядчику нужно будет смонтировать звуковой комплекс, нанять монтажников и звукоинженеров. Исполнителя этого контракта определят 1 апреля.