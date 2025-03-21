Один человек пострадал при возгорании в ТРЦ «Океанис»

В Нижнем Новгороде во время возгорания в торгово-развлекательном центре «Океанис» пострадал 30-летний электрик. По данным МЧС, пожар произошел утром 21 марта. После срабатывания сигнализации из ТРЦ эвакуировали 170 человек.

В трудовой инспекции добавили, что пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение. Ожидается поступление медицинских заключений, по которым можно будет установить тяжесть полученных повреждений.

Трудовая инспекция совместно с компетентными органами выясняет обстоятельства происшествия.

Андрей Репин