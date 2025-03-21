Сбер: жители Ростовской области стали чаще инвестировать в цифровые драгоценные металлы

За год спрос на обезличенные металлические счета вырос на 32%



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1 Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1

По данным Сбера жители Ростовской области стали чаще покупать драгоценные металлы в виртуальном виде. В 2024 году накопления клиентов банка в цифровых драгметаллах выросли на 1,7 млрд рублей, а количество активных счетов на конец года увеличилось на 32%.

Большая часть денежных средств инвестирована в золото (88%), на серебро пришлось 7%, на палладий – 3%, а на платину – 2%. Лидером по цифровому весу является серебро – жители региона хранят в банке почти 4,5 тонны этого металла, также в топ-3 входят золото – 650 килограмм и палладий – 53 килограмма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1 Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«На Дону растет интерес жителей к покупке драгметаллов в цифровом виде. Это надежный способ не только сохранить и приумножить сбережения, но и защитить их от инфляции. По итогам прошлого года количество обезличенных металлических счетов, открытых в нашем банке жителями региона, превысило 35 тысяч, что на 32% больше, чем годом ранее. Всего дончане хранят в Сбере 5,2 тонны виртуальных благородных металлов. Это 6,3 млрд рублей инвестиций».

Для сравнения, в 2023 году жители Дона вложили в покупку цифровых драгоценных металлов 4,6 млрд рублей, открыв свыше 27 тысяч счетов.

Напомним, когда вы открываете обычный вклад, вы выбираете его валюту. А при открытии обезличенного металлического счета вы выбираете металл. При этом он покупается не в материальном виде, а в цифровом, что позволяет не думать о хранении или страховании физических слитков и монет. Доходность таких счетов зависит от цены на металл, а не от курса валют. Этот вариант больше всего подходит тем, кто привык инвестировать на долгосрочную перспективу или хочет распределить свои активы по разным форматам вложений.