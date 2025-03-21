В Краснодаре 12% пользователей такси отметили значительное увеличение расходов

Краснодарцы продолжают активно пользоваться такси, несмотря на рост цен. Согласно исследованию Группы «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), минимум две поездки в месяц совершают почти 50% пользователей сервисов такси. При этом 12% пассажиров отметили значительное увеличение расходов за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Более половины пользователей тратят на поездки до 5 тыс. руб. в месяц, 14% – от 5 до 10 тыс. руб., 19% – от 10 до 20 тыс. руб., а 7% – свыше 20 тыс. руб. У трети опрошенных расходы выросли, причем 57% связывают это с повышением тарифов. Еще 20% стали чаще выбирать автомобили более высокого класса, а 12% увеличили количество поездок.

Рост цен не кажется существенным 48% пользователей. Те, кто стал реже пользоваться такси, чаще всего объясняют это удобством общественного транспорта (7%) или переходом на личный автомобиль (33%).

Основными причинами вызова такси остаются плохая погода (33%), поездки в кафе и на мероприятия (32%), а также экономия времени (27%). Около 21% пассажиров используют такси для поездок на работу, 20% – когда планируют употреблять алкоголь, 16% – в случае усталости или плохого самочувствия.

Качество поездок в целом оценивается положительно: 35% пассажиров посчитали комфортными 7 из 10 последних поездок, 15% – 9 из 10, 10% – все 10 поездок. Однако 11% пользователей такси испытывают дискомфорт, в основном из-за агрессивного стиля вождения (31%) и чрезмерной разговорчивости водителей (25%).

Лишь 31% пассажиров знают об обязательствах таксопарков по страхованию ответственности. По словам вице-президента «Ренессанс страхование» Сергея Кожевникова, компания оформила уже более 1,5 млн краткосрочных полисов ОСАГО для таксистов, что позволило снизить затраты на страхование и обеспечить пассажирам дополнительную защиту.

Вячеслав Рыжков