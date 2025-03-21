Жительница Кунгура осуждена на пятнадцать лет за жестокое убийство двоих знакомых

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении 39-летней женщины, которая 4 февраля прошлого года убила двух человек. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ночью будущая подсудимая распивала спиртные напитки со своим знакомым. У них возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла ему смертельный удар ножом. «После этого злоумышленница, понимая, что находящаяся в доме женщина сообщит о случившемся в правоохранительные органы, и опасаясь быть изобличенной в совершении преступления, с целью его сокрытия подожгла дом. Вследствие поджога дома потерпевшая скончалась на месте»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление. Ей было также предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Суд назначил виновной наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.