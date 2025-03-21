Задолженность ТСО региона за газ снизилась за год на 22%

Начальник управления контроля расчетов с социальными потребителями ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Фролов и вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский обсудили ситуацию с задолженностью теплоснабжающих организаций (ТСО). Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ходе совещания было отмечено, что по итогам 2024 года просроченная задолженность снижена на 22%. Сокращение долгов происходит пятый год подряд. Участники встречи отметили необходимость продолжения дальнейшего снижения дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций за газ.

«С правительством Пермского края у нас достигнуто конструктивное взаимодействие в работе, которое дает результат. Платежная дисциплина потребителей повышается, мы отмечаем многолетнюю тенденцию на сокращение задолженности. Важно удержать эту тенденцию»,— заявил господин Фролов.