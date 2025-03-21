В штат нового госкомитета Башкирии по науке войдет 21 сотрудник

Правительство Башкирии установило штатную численность нового госкомитета по науке и высшему образованию. В него войдет 21 человек (с учетом председателя), следует из постановления об изменении численности работников аппаратов и лимитов количества служебных автомобилей министерств и ведомств республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Новому госкомитету выделят два служебных легковых автомобиля, обслуживаемых ГКУ РБ «Транспортное управление». Этим же постановлением уменьшена предельная численность работников министерства просвещения со 171 до 169 сотрудников, министерства природопользования и экологии — с 243 до 240. Также по две штатных единицы потеряли минтруд, госкомжилстройнадзор, министерство предпринимательства и туризма, минторгуслуг, госкомветеринарии и госкомитет по технадзору. Аппараты госкомюстиции и минпромэнерго уменьшились на одного сотрудника.

Появление ведомства, курирующего научно-техническое развитие республики и координацию работы органов власти с вузами анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров в начале марта. Часть функций госкомитет получил от министерства образования и науки, преобразованного в министерство просвещения. Руководителем госкомитета по науке и высшему образованию стала проректор по цифровой трансформации Уфимского университета науки и технологий Светлана Мустафина.

Идэль Гумеров