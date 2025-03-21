Астраханец стал фигурантом дела о мошенничестве с земельными участками

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурант арендовал земельный участок в пос. Кировский Камызякского района и создал там временную деревянную постройку без фундамента и окон. При этом он знал, что возведение на таком участке объекта капстроительства позволит стать владельцем этой территории по сниженной цене.

На основании фиктивного технического плана фигурант приобрел данный участок за сумму, которая не превышает 2,5% от его кадастровой стоимости. По такой же схеме он получил документы о праве собственности еще на шесть участков. Причиненный ущерб оценили в более 3,5 млн руб.

Павел Фролов