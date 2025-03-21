В Уфе спроектировали «Дом башкирской яшмы»

Музейно-выставочный центр «Дом башкирской яшмы» планируют открыть в здании минсельхоза Башкирии на улице Пушкина, 106 в Уфе, сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова. Проект экспозиции вчера представили господину Хабирову.

По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, музей разместят в нескольких экспозиционных залах, в числе которых будут «Сокровищница Башкортостана» с археологическими находками, «Картинная галерея» с произведениями изобразительного искусства, «Оружейная кладовая» с редкими образцами оружия и зал «Семь чудес Башкортостана», где будут представлены «природные и культурные феномены» региона. Также планируют создать «Зал передвижных выставок» для размещения временных экспозиций ведущих музеев России.

Центральное место займет «Яшмовая комната» — масштабная инсталляция из камня в технике «башкирская мозаика», а также произведения декоративно-прикладного искусства из яшмы.

«Проект рассчитан на несколько лет, возможно, даже на десятилетие. Уже сложился коллектив единомышленников — наше министерство культуры, художники, работающие в технике мозаики,— отметил господин Хабиров. — "Яшмовая комната" — помещение порядка 150 кв. м, полностью отделанное этим камнем».

Глава Башкирии поручил министерству культуры региона определить сроки представления окончательной концепции «Яшмовой комнаты» и всего музея, затем должен быть объявлен конкурс на проектирование. Параллельно будут закупать произведения искусства из яшмы.

Как сообщала пресс-служба правительства региона, 19 февраля на встрече с бизнес-сообществом в Сибае премьер-министр республики Андрей Назаров поручил ответственным органам помочь предпринимателю Джебраилу Семенцову, который занимается производством изделий из яшмы и других минералов, в оформлении земельного участка в короткие сроки.

«Есть такие люди. Хотят работать, но им что-то мешает. Мы приехали помочь. Давайте решим», —сказал он, поручив оформить участок до конца недели. Он также предложил бизнесмену подумать над оформлением яшмовой комнаты в строящемся Доме предпринимателя.

Майя Иванова