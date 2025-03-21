ФСБ обнаружила незаконное производство устройств для прослушки в Златоусте

УФСБ России по Челябинской области пресекла незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В организации производства устройств подозревается директор одного из предприятий Златоуста, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, с января 2020 года по октябрь 2024 года директор производственного предприятия организовал незаконное производство флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации.

В соответствии с федеральным законодательством производство специальных устройств, предназначенных для негласного получения информации, подлежит обязательному лицензированию со стороны уполномоченного органа. В Челябинской области это УФСБ России по региону.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).