В саратовском Ершове приостановили деятельность кафе из-за антисанитарии

В Ершове Саратовской области приставы приостановили деятельность кафе из-за антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Надзорные органы провели внеплановую выездную проверку и обнаружили в заведении общепита серьезные нарушения по 16 пунктам санитарных правил и норм. Так, в кафе нет документации на товар и продукцию, которая подтверждает их качество и безопасность, у персонала нет медицинских книжек и спецодежды, в помещениях частично осыпается краска, на кухне нет вытяжек.

По итогам проверочных мероприятий суд наказал ИП административной приостановкой деятельности на 30 суток. Сотрудники Ершовского районного отделения судебных приставов опечатали кассу, окна и двери помещений кафе.

Павел Фролов