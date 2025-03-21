На Ставрополье сосиски подешевели на 4,6%

В Ставропольском крае за неделю с 11 по 17 марта снизились цены на некоторые продукты питания. Стоимость сосисок уменьшилась на 4,6%, а говядина, свинина и куриное мясо подешевели в пределах 1%, сообщает Северо-Кавказстат..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди овощей заметно снижение цен: огурцы — на 8,2%, морковь — на 2,7%, помидоры — на 2,3% и лук — на 1%. Также подешевели вермишель, макароны и соль — на 1,1%.

Цены на молочные продукты также изменились: творог стал дешевле на 1,8%, тогда как молоко, сметана и сливочное масло подорожали не более чем на один процент.

Николай Аксенов