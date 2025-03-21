На Ставрополье популярность автокредитов упала на 17%

В феврале 2025 года жители Ставропольского края оформили автокредиты на общую сумму 1,45 млрд руб., что на 17% меньше по сравнению с январем текущего года, когда объем кредитов составил 1,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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В феврале банки региона выдали 1,3 тыс. автокредитов, что на 16% меньше по сравнению с январем, когда было оформлено 1,5 тыс. займов. В среднем жители Ставрополья брали кредиты на сумму 1,12 млн руб. сроком на 67 месяцев.

«Во-первых, февраль — самый короткий месяц, который своим календарем обречен на небольшое, но снижение объемов продаж. И это зимний месяц, в которые спрос на автомобили в принципе далек от сезонных пиков. Во-вторых, сохраняется действие мер Банка России по охлаждению розничного кредитования, в частности в сегменте автокредитов»,— рассказал директор риск-менеджмент ОКБ Николай Филиппов.

По всей России в феврале количество выдач автокредитов сократилось на 6% до 62,3 тыс., а их объем уменьшился на 7%, достигнув 76,7 млрд руб. В январе 2025 года было выдано 66,1 тыс. кредитов на сумму 82,6 млрд руб.

Николай Аксенов