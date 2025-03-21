В Новоалександровском округе временно ограничено движение транспорта из-за возгорания нефтебазы в Краснодарском крае. Запрет на проезд действует с 21 марта около 4 утра на участке автодороги «Новоалександровск — Кропоткин» от 0 до 21 км., сообщили в администрации Ставрополья.

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«Это необходимо для проведения работ по ликвидации пожара вблизи станицы Кавказской»,— сказано в сообщении.

Для удобства водителей организованы альтернативные маршруты: через Григорополисскую и Армавир, а также через Горьковский и Штурм. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Николай Аксенов