Аптека в Новороссийске нарушила учет рецептурных лекарств
В Новороссийске во время проверки фармацевтической деятельности аптеки на проспекте Ленина выявили нарушения лицензионных требований. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новороссийска.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В ходе проверки в аптеке были выявлены нарушения порядка учета препаратов «Пентанов», «Лирика» и «Прегабалин», подлежащих предметно-количественному учету. По инициативе прокуратуры аптечная организация привлечена к административной ответственности. В отношении фармацевтической организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований).
Решениями Арбитражного суда Краснодарского края выписан штраф в размере 3 тыс. руб., юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.