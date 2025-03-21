Аптека в Новороссийске нарушила учет рецептурных лекарств

В Новороссийске во время проверки фармацевтической деятельности аптеки на проспекте Ленина выявили нарушения лицензионных требований. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе проверки в аптеке были выявлены нарушения порядка учета препаратов «Пентанов», «Лирика» и «Прегабалин», подлежащих предметно-количественному учету. По инициативе прокуратуры аптечная организация привлечена к административной ответственности. В отношении фармацевтической организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований).

Решениями Арбитражного суда Краснодарского края выписан штраф в размере 3 тыс. руб., юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Алена Воробьева