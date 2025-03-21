ТАСС: Трамп планирует снять санкции с России ради развития Крыма

Президент США Дональд Трамп намерен развивать Крым как международный курорт при сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Цитату эксперта приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации источника, Белый дом рассматривает возможность отмены санкций против РФ для реализации этой инициативы. Журналист утверждает, что подобный подход может быть применен администрацией США и к Донбассу.

Также источники в СМИ утверждают, что Белый дом якобы изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, включая обсуждение этого вопроса в ООН. Окончательное решение пока не принято.