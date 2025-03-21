8-летняя ярославна перевела мошенникам 700 тысяч рублей

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за обмана 8-летнего ребенка, в результате которого со счета матери пропали 730 тыс. руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В полицию Дзержинского района обратилась 43-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ее дочь перевела неизвестным деньги. Как установили правоохранители, девочке кто-то позвонил в мессенджере и убедил ее взять телефон матери и установить на него приложения якобы для установки новой игры.

Аферисты убедили ребенка сфотографировать карту матери и прислать коды из смс. Девочка выполнила все инструкции, и со счета матери пропали деньги.

Алла Чижова