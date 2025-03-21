Суд арестовал новосибирца за поджог автомобиля Росгвардии

До 18 мая Октябрьский суд заключил под стражу новосибирца Олега Кочетова, в отношении которого расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). При этом, сам обвиняемый не возражал против ареста, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

По данным следствия, 18 марта в 3:43 возле дома №14 на улице Восход обвиняемый поджег автомобиль Lada Granta, который принадлежал управлению вневедомственной охраны Росгвардии.

Предполагаемого поджигателя задержали. Необходимость держать его в СИЗО следователи мотивировали тем, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности в целях дестабилизации деятельности органов власти и может скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, злоумышленник решился на поджог под воздействием телефонных мошенников.

Илья Николаев