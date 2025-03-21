Росприроднадзор начал проверку по факту сброса отходов в волгоградском СНТ «Луч»

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило факт сброса отходов на территории СНТ «Луч» Городищенского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в распоряжении управления появились видеоматериалы, на которых видно, как грузовая машина сбрасывает строительные отходы на почву. В рамках выездного обследования специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы отходов и замерили захламленный участок.

Выяснилось, что на указанной территории находятся отходы IV класса опасности, площадь загрязнения составляет 40 кв. м. Управление возбудило административное расследование в отношении неустановленного круга лиц.

Павел Фролов