В Казани 21% соискательниц сталкивается с вопросом о планируемом материнстве

В Казани 21% женщин при трудоустройстве сталкивается с вопросом о планах завести детей. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 21% женщин-соискательниц сталкивается с вопросом о родах

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Казани 21% женщин-соискательниц сталкивается с вопросом о родах

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подобный вопрос задают каждой пятой соискательнице, хотя большинство опрошенных (73%) утверждают, что подобные вопросы в ходе трудоустройства не возникают.

Результаты проведенного опроса показывают, что работодатели чаще интересуются личными планами у женщин младше 35 лет — таких ситуаций 27%. Среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет доля подобных случаев снижается до 15%. Кроме того, женщины с высшим образованием сталкиваются с такими вопросами чаще, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование.

Исследование также выявило, что уровень дохода влияет на частоту подобных вопросов. Так, женщин с зарплатой выше 100 тыс. руб. об этом спрашивают в 23% случаев, тогда как тех, кто зарабатывает меньше, — в 18% ситуаций.

Артём Дергунов