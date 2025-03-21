В отношении экс-владельца «Курорта Увильды» ввели процедуру реализации имущества

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру реализации имущества в отношении бывшего владельца многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Александра Мицукова по заявлению организации. Срок процедуры банкротства установлен до 7 августа 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Финансовым управляющим господина Мицукова остается член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Стратегия“» Сергей Иванов, занимавшийся реструктуризацией долгов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2024 года суд признал заявление «Курорта Увильды» о банкротстве Александра Мицукова обоснованныма. В отношении должника ввели процедуру реструктуризации долгов. Требования многопрофильного центра в размере 38,1 млн руб. основной задолженности (убытков), 4,2 млн руб. индексации и 6,4 млн руб. за пользование чужими средствами были включены в третью очередь реестра требований.

Виталина Ярховска