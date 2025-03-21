Суд обязал продавца машин вернуть челябинцу 3 млн рублей за некачественный товар

Металлургический районный суд Челябинска обязал продавца автомобилей ООО «Прогрупп» вернуть местному жителю деньги за некачественную машину. Общая сумма компенсации превысила 3 млн руб., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор обратился с заявлением в суд после жалобы челябинца на ООО «Прогрупп». Он приобрел у компании автомобиль в кредит и обнаружил недостатки, о которых ему не было известно на момент покупки и заключения договора. Челябинец оформил с компанией соглашение на возврат средств и погашение займа в течение 30 дней, однако продавец не исполнил его в срок.

Суд установил, что компания обязана перед покупкой предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. В результате было принято решение взыскать с ООО «Прогрупп» в пользу покупателя деньги за договор, проценты, неустойку, моральный вред и штраф за несвоевременное выполнение требований потребителя.

Судебный акт вступил в законную силу.