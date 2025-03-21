В Республике Татарстан создан межведомственный экспертный совет для развития системы психологической помощи населению. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создан экспертный совет для развития психологической помощи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане создан экспертный совет для развития психологической помощи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возглавила совет заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Основная цель совета — повышение доступности и качества психологической поддержки, а также совершенствование механизмов работы в данной сфере.

В его задачи входит разработка стратегий развития системы психологической помощи, координация межведомственного взаимодействия специалистов, анализ научных исследований и предложений, направленных на улучшение работы психологов.

Также совет займется защитой профессиональных прав специалистов и выработкой рекомендаций по оптимизации их деятельности.

Артём Дергунов