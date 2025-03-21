В Татарстане создан экспертный совет для развития психологической помощи
В Республике Татарстан создан межведомственный экспертный совет для развития системы психологической помощи населению. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
В Татарстане создан экспертный совет для развития психологической помощи
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Возглавила совет заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
Основная цель совета — повышение доступности и качества психологической поддержки, а также совершенствование механизмов работы в данной сфере.
В его задачи входит разработка стратегий развития системы психологической помощи, координация межведомственного взаимодействия специалистов, анализ научных исследований и предложений, направленных на улучшение работы психологов.
Также совет займется защитой профессиональных прав специалистов и выработкой рекомендаций по оптимизации их деятельности.