В Геленджике и Туапсе появится возможность взять семейную ипотеку на «вторичку»

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека будет распространена на вторичный рынок жилья в 901 российском городе с низким уровнем строительства, включая Геленджик и Туапсе. Об этом сообщается на сайте «Дом.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В перечень населенных пунктов также вошли: Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре и другие города почти из всех регионов страны, за исключением столичных. Полный список опубликован на официальном интернет-портале сервиса.

Наибольшее количество городов, где будет доступна семейная ипотека на готовое жилье, представлено в ДНР (более 50), ЛНР (свыше 35), Свердловской (более 35) и Кировской (около 20) областях. В Курской области программа будет действовать в восьми городах, включая Суджу, Рыльск и Курчатов, столько же городов включено в перечень по Крыму, среди них Бахчисарай и Джанкой.

Согласно условиям программы, приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно. Воспользоваться данной возможностью можно только один раз.

Приобретаемое жилье должно находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным. Также запрещается покупка квартиры у взаимозависимых лиц.

Как сообщает «РБК Недвижимость», эксперты полагают, что распространение семейной ипотеки на вторичный рынок приведет к ограниченному росту цен, несмотря на ожидаемый спрос. По оценкам исполнительного директора компании «Этажи» Регины Дыдалиной, домов, подходящих под условие программы, в небольших городах не более 10-15%.

Анна Гречко